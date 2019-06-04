Гройсман и советник США обсудили реформу Укроборонпрома

Украина заинтересована в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки в вопросе повышения эффективности и прозрачности отечественного военно-промышленного комплекса.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со старшим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером, сообщает Правительственный портал.

«Без сомнения, у вас важная роль, и мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия, знания и опыт, чтобы сделать украинский ВПК максимально эффективным», – сказал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что реформа сектора обороны – один из фундаментальных приоритетов правительства, который является неизменным на протяжении последних лет. Украине, которая обороняет восточную границу Европейского Союза, крайне важно, чтобы отечественный ВПК полностью покрывал критические потребности Вооруженных сил Украины и укреплял свои позиции на международном рынке вооружений.

«Я очень рад быть в Украине. У меня важное задание. И для меня честь оказывать содействие тем, кто сейчас на переднем крае и сдерживает агрессию. Надеюсь, я смогу использовать свой опыт, а это 45 лет работы на разных должностях, чтобы давать советы для развития и реформирования оборонного сектора Украины», – отметил в свою очередь Дональд Винтер, подчеркнув, что Украина может гордиться своей историей и своими технологиями – прежде всего в оборонно-промышленном комплексе.

Справка IA ZIK.

Винтер – в прошлом министр Военно-морских сил США и руководитель оборонных и аэрокосмических предприятий. Он имеет необходимый опыт и возможность способствовать принятию решений по активизации двустороннего военно-технического сотрудничества и размещения заказов на украинских оборонных предприятиях. Назначен на должность старшего советника 28 мая – в рамках активного сотрудничества Пентагона с украинским оборонным ведомством. Одним из его стратегических задач является всесторонняя помощь в реформировании государственного концерна «Укроборонпром».

Это уже второй визит чиновника в Украину. Первый – ознакомительный – состоялся в феврале текущего года. Теперь по плану должны состояться более предметные переговоры, прежде всего с членами правительства, руководством «Укроборонпрома» и руководством ряда украинских предприятий, входящих в концерн.

Читайте больше новостей на тему: Гройсман

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.