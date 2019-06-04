Геннадий Труханов попал в «чистилище» базы «Миротворца»

Городского председателя Одессы и сопредседателя политической партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова внесли в базу сайта «Миротворец».

Его данные появились в разделе «Чистилище», – сообщает Укринформ.

Основаниями включения Труханова в базу указано «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (Россия)».

В сообщении подчеркивается, что центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений».

Как отмечается на сайте, одной из причин включения мэра в список стал факт, что до 2017 года у человека с именем, фамилией, отчеством, датой и местом рождения как у мэра Одессы был паспорт Российской Федерации.

Первый свой паспорт он получил в 2002 году, второй – в 2003 году. В 2011 году он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет. Оба паспорта были аннулированы в 2017 году из-за нарушения процедуры выдачи.

На сайте опубликовано его досье, российские паспорта, фотографии и высказывания.

12 февраля во время судебного заседания в Малиновском райсуде Одессы стало известно, что Труханов попросил об аннуляции российского паспорта на имя Геннадия Труханова Сергиево-Посадским городским судом Московской области. Суд удовлетворил заявление и аннулировал документ 13 сентября 2017 года.

На днях Управление СБУ в Одесской области внесло в ЕРДР сведения по факту незаконного доступа мэра Одессы Геннадия Труханова к государственной тайне Украины в связи с наличием у него российского гражданства. Об этом в Facebook сообщил заявитель Михаил Кузаконь.

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