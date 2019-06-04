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Новости » Общество 4 июня, 2019, 8:24
Facebook впервые назначила менеджера по вопросам публичной политики в Украине

Социальная сеть Facebook назначила Екатерину Крук на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве.

Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook.

«Также необходимо сказать, что мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Фейсбук. О нем уже некоторое время известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Фейсбук прекратили с нами всякое общение без предупреждения «, – написал Золотухин.

Екатерина, по его словам, – известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

«Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Фейсбук к Украине и украинцам наконец-то прекратится», – добавил Золотухин.

На Facebook-странице Крук появилось обновление места работы – Public Policy Manager for Ukraine.
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Министерство информационной политикиновости УкраиныFacebookЕкатерина Крук
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2019-06-04 09:39 :19