Джапарова посчитала, сколько договоренностей с Украиной нарушила РФ

Российская федерация, оккупировав Крым и создав конфликт на Донбассе, нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной.
Об этом первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сказала в понедельник в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.
«Когда Россия оккупировала Крым, фактического она нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной. Оккупировав Крым, она свернула все формы свободы. Ее цель и такая «голубая мечта» – максимально разорвать связи Крыма и Украины, выдавить Украину и память о ней»,- сказала Джапарова.
По ее словам, когда «старший сосед» оккупировал территорию Крыма, он также оккупировал инфраструктуру. Речь идет про передатчик и телевизионные башни, с помощью которых РФ влияет на сознание людей.
«Сегодня, например, в Крыму незаконно используют 503 частоты – телевизионные и радиовещания. Роскомнадзор до сих пор выдает лицензии на вещание Национальное, региональное и локальное», – добавила представитель МИП.
По убеждению первого заместителя министра руководителя политики, Украина могла бы попытаться строить отношения с РФ, но только после того как Россия вернет оккупированный Крым и завершит войну на Донбассе.