live
Aнонси
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
4 июня, вторник
Є.Фірсов, П.Кухта, А.Шкрум, О.Солонтай у ток-шоу неДЕБАТИ, 04.06.19 о 21:35
Є.Фірсов, П.Кухта, А.Шкрум, О.Солонтай у ток-шоу неДЕБАТИ, 04.06.19 о 21:35
4 июня, вторник
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
4 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 4 июня, 2019, 8:00
Джапарова посчитала, сколько договоренностей с Украиной нарушила РФ

Российская федерация, оккупировав Крым и создав конфликт на Донбассе, нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной.

Об этом первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сказала в понедельник в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

«Когда Россия оккупировала Крым, фактического она нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной. Оккупировав Крым, она свернула все формы свободы. Ее цель и такая «голубая мечта» – максимально разорвать связи Крыма и Украины, выдавить Украину и память о ней»,- сказала Джапарова.

По ее словам, когда «старший сосед» оккупировал территорию Крыма, он также оккупировал инфраструктуру. Речь идет про передатчик и телевизионные башни, с помощью которых РФ влияет на сознание людей.

«Сегодня, например, в Крыму незаконно используют 503 частоты – телевизионные и радиовещания. Роскомнадзор до сих пор выдает лицензии на вещание Национальное, региональное и локальное», – добавила представитель МИП.

По убеждению первого заместителя министра руководителя политики, Украина могла бы попытаться строить отношения с РФ, но только после того как Россия вернет оккупированный Крым и завершит войну на Донбассе.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
РоссияКрымДонбассЭмине Джапаровновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-04 09:40 :25