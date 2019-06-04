Джапарова посчитала, сколько договоренностей с Украиной нарушила РФ

Российская федерация, оккупировав Крым и создав конфликт на Донбассе, нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной.

Об этом первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сказала в понедельник в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

«Когда Россия оккупировала Крым, фактического она нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной. Оккупировав Крым, она свернула все формы свободы. Ее цель и такая «голубая мечта» – максимально разорвать связи Крыма и Украины, выдавить Украину и память о ней»,- сказала Джапарова.

По ее словам, когда «старший сосед» оккупировал территорию Крыма, он также оккупировал инфраструктуру. Речь идет про передатчик и телевизионные башни, с помощью которых РФ влияет на сознание людей.

«Сегодня, например, в Крыму незаконно используют 503 частоты – телевизионные и радиовещания. Роскомнадзор до сих пор выдает лицензии на вещание Национальное, региональное и локальное», – добавила представитель МИП.

По убеждению первого заместителя министра руководителя политики, Украина могла бы попытаться строить отношения с РФ, но только после того как Россия вернет оккупированный Крым и завершит войну на Донбассе.

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