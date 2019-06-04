Дирекция «Восход Солар» опровергает обвинения о «вымывании» 120 млн на связанные структуры

Компания «Восход Солар», принадлежащая китайской государственной корпорации CNBM, считает давлением на суды и общественность распространение заведомо ложной информации о незаконных действиях менеджмента компании, якобы причинение вреда государственному «Укргазбанку» и финансовое положение компании.

Об этом заявил генеральный директор ООО «Восход Солар» Анатолий Старицын, сообщают Украинские новости.

По его словам, накануне некоторые СМИ продолжили распространять непроверенную информацию о предприятии, которая не соответствует действительности.

«Мы считаем эту информкампанию инспирированной нашими оппонентами в судебных исках – компанией ФК»Веста». Сегодня на стороне этой компании работают суды, Нацполиция, СБУ, органы прокуратуры. Все они осуществляют попытку рейдерского захвата имущества китайского государственного инвестора, обвиняя нас во всех смертных грехах», – убеждал Старицын.

«СМИ также озвучивают обвинения в финансовом мошенничестве. Якобы, имея заложенное перед «Актив-банком» имущество, компания «Восход Солар» взяла под этот же залог кредит в «Укргазбанка». Это абсолютно не соответствует действительности. Более того – согласно обнародованной ранее справки, компания уже выплатила весь долг перед государственным финучреждением», – добавил он.

Кроме того, гендиректор «Восход Солар» рассказал: менеджмент компании обвинили в «вымывании средств». Якобы, имея арестованы счета, предприятие перечисляло 120 млн грн в связанные структуры.

«Мы действуем в строгом соответствии с законодательством. Для понимания – в системе «Клиент-Банк» арестованный счёт недоступен для проведения платежей. Поэтому мы не могли ими пользоваться. Во-вторых, компания не вымывала деньги в пользу связанных структур. Поступления от продажи произведенной электроэнергии были направлены на погашение задолженности перед государственным «Укргазбанком», на уплату налогов и других обязательных платежей в государственный и местные бюджеты, а также для обеспечения нормальной и бесперебойной эксплуатации электростанции», – отметил Старицын.

В «Восход Солар» считают, что оппоненты используют все эти обвинения для давления на предприятие, акционеров, суды и правоохранительную систему.

«Этому обязательно будет дана оценка в правовом поле», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, акционеры компании «Восход Солар» – Китайская Государственная Корпорация CNBM – обвинила СБУ и МВД в попытке рейдерской атаки. Предприятие сообщило, что компания может подать в суд на Украину из-за таких атак на его активы.

Кроме того, СМИ заявляли, что за деятельностью ФК «Веста» стоит украинский предприниматель, специализирующийся на скупке проблемных долгов – Павел Фукс.

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