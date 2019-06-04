Дядя убитого 5-летнего мальчика: Нам только через пять часов сообщили, что это пуля

Нетрезвые полицейские в Переяслав-Хмельницком 31 мая попали в голову пятилетнему мальчику из огнестрельного оружия. По первой версии правоохранителей, четверо детей гуляли неподалеку от дома, один из них – Кирилл Тлявов – поскользнулся и упал. Впрочем, в больнице врачи подтвердили пулевое ранение в голову. Кирилл умер в больнице 3 июня.

Родной дядя погибшего мальчика Николай Васильченко вез его в больницу. Говорит, им только через 5 часов сообщили, что это была пуля.

«Он сидел на газончике. Я прибежал – он был в крови. Я подумал, что действительно ребенок ударился о камень. Никто не сказал, что это пуля», – сказал Николай, – передает Громадское.

На вопрос, было ли слышно звуки выстрелов, он отметил, что это слышали дети.

«Был хлопок. Они испугались, побежали за взрослыми», – добавил он.

Напомним, 31 мая в больницу в Переяслав-Хмельницком доставили 5-летнего мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутри-мозговой гематомы, перелома височной кости. Врачи установили у мальчика проникающие огнестрельные ранения головы. По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые, находясь под хмельком, выстрелили в ребенка.

В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице. В этот же день руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценового подал рапорт об отставке. Как наказание, попросил отправить его в зону ООС.

После смерти ребенка прокуратура переквалифицировала инкриминируемое полицейским преступление на более тяжкое. Уже не тяжкое телесное повреждение (ст. 128 УК), а умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК).

Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Им светит пожизненное лишение свободы.

Вечером 3 июня под стенами МВД проходил митинг с требованием наказания виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, которого подозревают в ранении правоохранителей. Участники акции скандировали: «Авакова – в отставку!», «Рядовые убивают, Аваков покрывает».

Народные депутаты потребовали вызвать в Верховную Раду министра внутренних дел Арсена Авакова, главу Национальной полиции Сергея Князева, генерального прокурора Юрия Луценко и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу за гибель 5-летнего мальчика от пули полицейских.

Петиция «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнении с должности Министра внутренних дел А.Бы. Авакова на сайте Президента за два дня после регистрации, по состоянию на 14.00 4 июня, набрала более 8600 голосов (нужно 25 тыс.). Сам министр Аваков на трагический инцидент пока никак не среагировал.

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