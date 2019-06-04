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Новости » Экономика 4 июня, 2019, 9:05
Для украинской рыбы открылся рынок Сербии

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины согласовала международный ветеринарный сертификат на экспорт рыбы и рыбных продуктов в Республику Сербия.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что компетентные органы Украины и Республики Сербия согласовали международный ветеринарный сертификат на ввоз рыбы и рыбных продуктов, предназначенных для потребления людьми, из Украины в Республику Сербия.
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2019-06-04 09:39 :17