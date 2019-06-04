Дети с измененной ДНК более подвержены риску преждевременной смерти, – исследование

Новое исследование показывает, что первые дети, на которых использовалась методика CRISPR, могут не дожить до зрелости. Примерно через полгода после того, как китайский ученый Хэ Цзянькуй впервые представил миру детей с измененными генами, ученые собрали десятки тысяч медицинских карт, чтобы узнать, как измененные гены влияют на здоровье человека.

Команда Хе Цзянькуя изменила гены близнецов и третьего ребенка, который должен появиться этим летом – чтобы вывести ген под названием CCR5 в надежде, что он сделает их невосприимчивыми к ВИЧ, – об этом пишет Новое время со ссылкой на Science Alert.

Но согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, люди с таким геномом на 21% чаще умирают до достижения средней продолжительности жизни.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли исследовали данные о ДНК множества пациентов, чтобы найти те же варианты CCR5, Хе Цзянькуй передал детям. Они обнаружили, что тот же геном, который может обеспечить высокий иммунитет к ВИЧ, также делает людей уязвимыми перед гриппом и вирусом Западного Нила.

«Мы обнаружили, что они значительно увеличили смертность. Это довольно существенно. Мы были очень удивлены, что эффект был таким большим», – сказал ведущий исследователь Расмус Нильсен.

Его эксперименты подтолкнули многих ученых выступить против генного редактирования человеческих эмбрионов, пока ученые не узнают больше.

«Это урок смирения. Даже когда мы думаем, что знаем что-то о генах, всегда можем быть удивлены, как в этом случае, тем, что ген, как мы считали, защищает, может на самом деле быть проблемой», – сказал Джордж Дэйли, декан Гарвардской медицинской школы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.