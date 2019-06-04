День пикетов: От ВР требовали закона о военных преступниках, от Зеленского – признать иностранных добровольцев

Сегодня, 4 июня, в центре столице проходили митинги, которые касались войны на Донбассе. Освобожденные из плена террористов украинцы призвали парламентариев принять законопроект о военных преступниках. Тем временем на Банковой представители Нацкорпуса требовали от президента выдать украинское гражданство иностранным добровольцам.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» в эфире телеканала ZIK.

Журналистка Мария Варфоломеева провела в плену год и два месяца. Женщина снимала репортажи для украинских каналов о жизни оккупированного Луганска. Боевики заподозрили его в сотрудничестве с СБУ. Пока была за решеткой даже не могла общаться с родными.

«Меня обменяли на российского снайпера и какую-то женщину» – рассказывает Варфоломеева.

Евгений Шляхтин попал в плен после участия в акции протеста. Первой же ночью ему сломали пальцы и кисти рук. В отличие от Марии, парню повезло освободиться уже через месяц.

«У меня в Стаханове «правят» донские казаки, эти пророссийские наемники. Приехал их командир Дремов и приказал всех выпустить из камер», – вспоминает Евгений.

С плакатами в руках бывшие пленники пришли в парламент, рядом разложили матрас, бутылки с водой, таблетки и куски хлеба – вещи, которыми олицетворяют плен. Цель митинга – добиться рассмотрения законопроекта о военных преступников.

«Эти преступления не амнистируются. Это означает, что даже, если сейчас мы не сможем наказать военных преступников, то после принятия закона сможем осудить», – говорит и.о. директора «Центра гражданской свободы» Александра Романцова.

Тем временем на Банковой проходил другой митинг – требовали признания героев-иностранцев. Несколько сотен представителей Нацкорпусу возмущались, мол, глава страны вернул гражданство Михеилу Саакашвили, а добровольцами, которые защищают украинские границы пренебрегает.

«Мне паспорт Украины необходим, как право легально находиться в Украине, право на медицинский осмотр и помощь. Я уже больше года здесь нелегально», – говорит военнослужащий ВСУ Ян Мельников.

Мужчина родом из Беларуси, и знает украинский лучше, чем некоторые политики. На его руках татуировки с украинским орнаментом. Пять лет назад он приехал на Майдан, потом ушел на передовую. С тех пор ждет украинское гражданство. Вернуться домой не сможет – его паспорт уже недействителен, а белорусская полиция возбудила против него производства за то, что воевал на Донбассе.

Пытались докричаться до Зеленского митингующие около получаса. Узнав, что тот в командировке, пообещали прийти на Банковую снова.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Олег Стариков предположил, что Владимир Зеленский боится военных. Мол, еще до инаугурации он избегал выступлений перед ними.

Дарья Цисарук, «Первые о главном»

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