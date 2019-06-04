Боевики на Донбассе 13 раз стреляли по украинским позициям, используя запрещенное оружие

3 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Верхньоторецка – из минометов калибров 120 мм и 82 мм; вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Каменка – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов; трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новотроицкое – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи села Водяное – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи города Попасная – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Новозвановка – из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 3 июня один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Опытное – из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

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