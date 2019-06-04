«Безнаказанность убивает»: Во Львове сотни людей требовали отставки Авакова

Сегодня, 4 июня, во Львове у стен ГУ НП во Львовской области (ул. Григоренко, 3) состоялась всеукраинская акция «Безнаказанность убивает».

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Событие собрало около сотни активистов из различных организаций и неравнодушных львовян, которые держали в руках фотографии пятилетнего мальчика Кирилла, который недавно был застрелен пьяными полицейскими. Также в их руках были плакаты с надписями: «Безнаказанность убивает», «Кириллу было 5 лет, а сколько дадут убийцам?», «Аваков должен уйти», «Требую системных изменений», «Дети – не мишень». Активисты приклеили фото убийц к окну ГУ НП во Львовской области и почтили память погибшего мальчика минутой молчания.

Участник акции, представитель ВОО «Сокол» Богдан Федун отметил, что эта акция не является организованная кем-то, а спонтанно возникла.

«Наши требования у всех одинаковые – справедливое расследование дела убийства мальчика и немедленная отставка Арсена Авакова за неудачную реформу полиции», – сказал Богдан Федун.

Другие активисты отметили, что львовяне не могли не присоединиться к этой акции, потому что такого «безобразия нельзя допускать, следующими могут быть наши дети».

Кроме этого, люди кричали: «Авакова в отставку», «Нет реформы».

Активисты принесли и поставили под стенами ГУ НП во Львовской области лампадки, игрушки и цветы.

К людям вышел начальник ГУ НП во Львовской области Валерий Середа, который объяснил свою позицию и пообщался с активистами.

Подобные акции проходят во всех крупных городах Украины.

Напомним, 31 мая в больницу в Переяслав-Хмельницком доставили 5-летнего мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутри-мозговой гематомы, перелома височной кости. Врачи установили у мальчика проникающие огнестрельные ранения головы. По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые, находясь под хмельком, выстрелили в ребенка.

В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице. В этот же день руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценового подал рапорт об отставке. Как наказание, попросил отправить его в зону ООС.

После смерти ребенка прокуратура переквалифицировала инкриминируемое полицейским преступление на более тяжкое. Уже не тяжкое телесное повреждение (ст. 128 УК), а умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК).

Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Им светит пожизненное лишение свободы.

Вечером 3 июня под стенами МВД проходил митинг с требованием наказания виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, которого подозревают в ранении правоохранителей. Участники акции скандировали: «Авакова – в отставку!», «Рядовые убивают, Аваков покрывает».

Народные депутаты потребовали вызвать в Верховную Раду министра внутренних дел Арсена Авакова, главу Национальной полиции Сергея Князева, генерального прокурора Юрия Луценко и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу за гибель 5-летнего мальчика от пули полицейских.

Петиция «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнении с должности Министра внутренних дел А.Бы. Авакова на сайте Президента за два дня после регистрации, по состоянию на 14.00 4 июня, набрала более 8600 голосов (нужно 25 тыс.). Сам министр Аваков на трагический инцидент пока никак не среагировал.

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