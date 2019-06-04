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Новости » События 4 июня, 2019, 17:05
Балуха перевели в тюремную больницу и обследовали – об этом просили уже давно

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого несколько месяцев удерживают в штрафном изоляторе, перевели в тюремную больницу, чтобы обследовать состояние здоровья.

Об этом сообщает епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России Григорий Михнов-Вайтенко, который посетил Балуха, передает «Крым.Реалии».

Там добавили, что переводу помогла уполномоченная по правам человека в Тверской области Надежда Егорова.

«Выглядит он, надо сказать, в целом, неплохо. Но, опять же, мы все делим на обстоятельства. Понятно, что не курорт... Но, в любом случае, это передышка сейчас – недели две, а то и три, я надеюсь, все же он пробудет (в больнице, – Ред.), это уже неплохо. Потому что без окон, без света в ШИЗО, в котором он почти три месяца был... А тут, в общем, довольно большая палата, с высоким потолком, с окнами на зелень. Здесь ему будет, по крайней мере, немного лучше. Настроение у него хорошее, бодрое. Он не сдался и сдаваться не собирается», – сказал епископ.

Добавим, в России утверждают, что еще раньше перевели Балуха в больницу.
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УкраинаполитзаключенныеВладимир Балухновости УкраиныУкраинская политзаключенные
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2019-06-04 17:35 :03