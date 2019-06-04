Баканову дали звание лейтенанта, чтобы назначить его заместителем главы СБУ, – СМИ

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины и в.и.о. председателя СБУ Иван Баканов имеет звание лейтенанта.

Об этом УНН стало известно из собственных источников после первого брифинга Баканова.

Воинское звание лейтенанта в.и.о. главы СБУ получил несколько дней назад. Сделано это было для того, чтобы Баканов получил возможность быть назначенным на должность первого заместителя председателя Службы безопасности.

Также известно, что Баканов не служил и не состоял на воинском учете.

Напомним, Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.

С понедельника Иван Баканов временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины, Василий Грицак находится в отпуске.

Известно, что Иван Баканов родом из Кривого Рога. Окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве. С 25 января 2013 года он является руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 – руководителем ООО «Студия Квартал-95».

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