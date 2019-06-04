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Новости » Экономика 4 июня, 2019, 15:17
Автоматический возврат эконалога: Минэкологии предложили стать «модератором»

Уплата предприятиями экологического налога с 2015 года не направляется на экологические нужды. Такое положение дел беспокоит отраслевых экспертов и экологов. Для исправления ситуации народные депутаты Оксана Заружко и Максим Ефимов подготовили законопроект, призванный повысить эффективность использования средств в этой сфере.

Об этом сообщили авторы проекта, информирует Апостроф.

Представители Верховной Рады отметили, что реформа распределения эконалогу была подготовлена ​​с целью адаптации государственной экологической политики с международными стандартами.

«У предприятий-загрязнителей нет никаких стимулов, чтобы усиливать внимание к экологическому вопросу. Им дешевле оплатить этот экологический налог, чем инвестировать огромные средства в эко-модернизацию. Именно поэтому, изучив опыт наших европейских партнеров, в частности Чешской республики и королевства Швеции, где созданы модели партнерства ключевых отраслей промышленности и энергетики по вопросам экологической модернизации, подобную модель хотим ввести и в Украине», – отмечает депутат Заружко.

Суть проекта заключается в том, чтобы до 70% экологического налога, который начисляется каждому предприятию, можно было автоматически вернуть в том случае, если предприятие провело экологическую модернизацию и доказало ее эффективность.

«Мы предлагаем изменить Бюджетный и Налоговый кодексы таким образом, чтобы у предприятий появились налоговые стимулы вкладывать деньги в долгосрочные проекты экологической модернизации. И после того, как Министерство экологии и природных ресурсов проведет экспертизу и подтвердит, что эта модернизация полезна для окружающей среды Украины – до 70% от начисленного экологического налога предприятия могли бы сэкономить, им эти средства были бы возмещены. Это будет происходить в автоматическом режиме, наподобие того, как это сейчас с налогом на добавленную стоимость» , – пояснила автор проекта.

Проблему обсуждали специалисты в ходе Международного форума Innovation Market. В тексте резолюции форума отмечено, что тревожные тенденции в вопросе распределения эко-налога возникли сразу после законодательных изменений в 2015 году.

«К 2013 году средства (полученные от эко-налога, – ред.) Направлялись в специальный фонд Государственного бюджета, с 2014 года – в общий фонд. С 2015 года исключена норма, которая позволяла предприятиям получать часть средств экологического налога на реализацию экологических мероприятий», – говорится в документе.

Таким образом, только в 2018 году более 4 миллиардов гривен налогов прошли мимо экологические мероприятия.

«Экологический налог в Украине рассматривается как фискальная функция, а не направляется на решение экологических проблем... Средства, которые тратятся на экологическое оздоровление страны, недостаточны и гораздо меньше размера экологического налога, который платят предприятия-загрязнители», – отмечается в выводах экспертов.

Напомним, что накануне депутат Заружко призвала государство позаботиться о целевом использовании экологического налога.

 
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экологияУкраинаМинэкологии
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2019-06-04 17:36 :03