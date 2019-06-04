Астрономы нашли Запрещенную планету

Астрономы обнаружили планету NGTS-4b типа Нептун, которая располагается в зоне интенсивного излучения родительской звезды, называемой пустыней горячих Нептунов. Это – первая экзопланета среднего размера среди найденных в этой области, хотя изначально считалось, что подобные объекты не могут существовать в данных условиях.

Об этом сообщают Диалоги.

Исследователи прозвали объект, находящийся в тысяче световых лет от Земли, запретной планетой. Ее размер в три раза превышает размер Земли, а период вращения вокруг звезды достигает 1,3 суток. Прохождение NGTS-4b на фоне звезды вызывает потерю видимого блеска всего на 0,13 процента, что является наименьшим показателем среди тех, которые наблюдались на данный момент.

Даже экзопланеты типа горячего Юпитера или супер-земли, которые находятся вблизи родительских звезд, лишены верхних слоев атмосферы. Считается, что теплые Нептуны, располагающиеся на периферии «пустыни», сначала были горячими и теряли газообразный водород из-за испарений, когда активность звезды была максимальной. Однако запретная планета сохранила свою газовую оболочку, что может объясняться высокой массой ядра.

Пустыней горячих Нептунов называется область на диаграмме, которая бы показала зависимость между радиусом планеты и ее расстоянием до звезды и частотой рождения подобных планет. Планеты среднего радиуса располагаются на этой диаграмме между Суперземлями и большими газовыми гигантами и относятся к классу Нептуна. В зоне пустыни их очень мало, поскольку атмосфера быстро улетучивается, оставляя каменистое ядро.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.