370 световых лет в космос: Астрономы сделали новое фото далекой системы молодых экзопланет

Астрономам удалось понаблюдать за газопылевым диском молодой звезды, в котором продолжается зарождение новых планет.

Об этом пишет Naked science.

Далекие экзопланеты обнаруживают косвенно, по их влиянию на свет своих звезд, которые они могут время от времени омрачать или, например, заставлять немного колебаться на месте. Получить снимки таких объектов, совсем небольших и тусклых, – более сложная задача. Подобные попытки остаются одиночными, а описанная в конце 2018 года HR 8799 до сих пор была единственным примером планетной системы, которую удалось увидеть при прямых наблюдениях. О новом снимке ученые сообщают в журнале Nature Astronomy.

Звезда солнечного типа PDS 70 расположена в 370 световых годах, и, в отличие от предыдущей системы HR 8799, ее планеты еще продолжают формироваться и расти. Звезду окружает диск газа и пыли, а вращающиеся молодые экзопланеты расчищают в нем широкие просветы. Такие «дорожки» были замечены в зависимости от типа диска далеких звезд и раньше – наверное, как минимум часть из них связаны с еще не обнаруженными экзопланетами.

Возраст звезды PDS 70 оценивается всего в шесть миллионов лет, и в окружающем ее протопланетном диске выявляется широкий просвет радиусом от трех до шести миллиардов километров. Еще в 2018 году у внутреннего края этого просвета была замечена экзопланета – газовый гигант PDS 70 b, орбита которого сходна с орбитой нашего Урана. Новые системы наблюдения были проведены с помощью спектрометра MUSE, который расположен европейской обсерватории VLT в Чили.

Сопоставив эти данные с архивными наблюдениями VLT, ученым удалось выделить излучение самой звезды и рассмотреть ее молодую планетную систему. Работа позволила непосредственно увидеть планету PDS 70 b и дать новую оценку ее массы – до 17 масс Юпитера. А у дальнего края просвета, в 5,5 миллиарда километров от звезды, астрономы обнаружили еще одну планету. PDS 70 с находится от звезды примерно на том же расстоянии, что Нептун от Солнца, однако гораздо больше него и достигает 10 масс Юпитера.

Напомним, астрономы нашли Запрещенную планету.

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