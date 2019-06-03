Женщина погибла, делая селфи на водопаде

На севере Калифорнии, США, женщина поскользнулась и погибла, делая селфи у водопада.

Представитель пожарного департамента заявил, что женщина умерла на водопаде Eagle Falls, что на озере Тахо. Свидетели сообщили о том, что молодая женщина находилась слишком близко к краю водопада, высота которого более 46 метров, – информирует издание Independent.

«Спасатели с Tahoe Truckee Regional Rescue Team отреагировали на сообщение о случае на водопаде Eagle Falls и, прибыв на место происшествия, извлекли тело молодой женщины, которая фотографировалась на водопаде, поскользнулась и упала вниз», – говорится в сообщении пожарного департамента.

«Это печальное напоминание о том, что следует быть осторожными, делая селфи и другие фотографии в опасных местах. Не стоит недооценивать силу водопадов, рек и холодной температуры», – добавляется в нем.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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