live
Aнонси
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
4 июня, вторник
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
4 июня, вторник
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
5 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 3 июня, 2019, 11:58
Женщина погибла, делая селфи на водопаде

На севере Калифорнии, США, женщина поскользнулась и погибла, делая селфи у водопада.

Представитель пожарного департамента заявил, что женщина умерла на водопаде Eagle Falls, что на озере Тахо. Свидетели сообщили о том, что молодая женщина находилась слишком близко к краю водопада, высота которого более 46 метров, – информирует издание Independent.

«Спасатели с Tahoe Truckee Regional Rescue Team отреагировали на сообщение о случае на водопаде Eagle Falls и, прибыв на место происшествия, извлекли тело молодой женщины, которая фотографировалась на водопаде, поскользнулась и упала вниз», – говорится в сообщении пожарного департамента.

«Это печальное напоминание о том, что следует быть осторожными, делая селфи и другие фотографии в опасных местах. Не стоит недооценивать силу водопадов, рек и холодной температуры», – добавляется в нем.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещена и будет считаться нарушением авторских прав
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
КалифорнияСелфиновости УкраиныЧрезвычайные ситуацииСШАНСсоцсетей
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-03 12:38 :03