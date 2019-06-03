Зеленский пообещал сделать все, чтобы наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все, чтобы были наказаны виновные в смерти пятилетнего мальчика Кирилла из Переяслав-Хмельницкого, которого во дворе подстрелили полицейские.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

«Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я – как президент и как отец – хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны каждую минуту помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной», – заявил Зеленский.

Напомним, в Киевском городском центре детской нейрохирургии скончался 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили патрульные полицейские.

31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой ЦРБ» доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговым гематомой и переломом височной кости. В больнице У ребенка обнаружили пулевое ранение и направили в медучреждения Киева.

Основная версия, что ребенка случайно ранили сотрудники полиции, которые в нетрезвом состоянии в нерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Обоих подозреваемых задержали.

Подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, переквалифицировали на умышленное убийство.

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