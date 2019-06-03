live
Aнонси
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
4 июня, вторник
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
4 июня, вторник
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
5 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 3 июня, 2019, 20:17
Завтра украинские абитуриенты будут сдавать ВНО по истории

Во вторник, 4 июня, более 230 тысяч человек будут сдавать ВНО с истории Украины.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00», – говорится в сообщении.

В УЦОКО напомнили, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате; приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В УЦОКО посоветовали участникам тестирования заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания по истории и порекомендовали взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Кроме этого, отметили в УЦОКО, во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
образованиеВНОисторияновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-03 21:46 :57