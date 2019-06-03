Возвращение Кучмы: дипломат признался о разговоре с экс-президентом и про его «связанные руки»

У Леонида Кучмы в Минском процессе ранее были «связаны руки» указаниями предыдущего президента Петра Порошенко, который не давал никаких реальных директив для переговоров.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политик и дипломат Андрей Николаенко.

Дипломат, комментируя возвращение Леонида Кучмы в Минский процесс, прогнозирует, что экс-президент в этой работе будет эффективнее, чем раньше. Андрей Николаенко объяснил, почему так считает.

«Я знаю от него лично и из частных разговоров о том, что у него реально были связаны руки. Переговорный процесс не происходил», – заявил Андрей Николаенко.

Гость студии детализировал, что у Леонида Кучмы «руки были связаны» указаниями предыдущего Президента Петра Порошенко, который, с его слов, не давал никаких реальных директив для переговоров. Поэтому переговорный процесс превращался в «уехать и отбыть – имитацию процесса». Это Леониду Кучме надоело, и он заявил о возрастных ограничениях и тому подобное, отметил дипломат.

«Я верю в то, что его инициативы и хорошее знание психологии того же Путина, понимание ситуации, знание европейских лидеров сможет способствовать. Но вопрос не только в его готовности что-то предлагать..., я не очень верю в сам Минский процесс как таковой», – заявил Андрей Николаенко.

Политик считает, что Минский процесс обречен на неудачу, ведь в нем идет речь о перемирии, а не о глобальном решении конфликта между Россией и Украиной, а также глобального конфликта между западным миром и РФ.

Андрей Николаенко прогнозирует, что участие Леонида Кучмы в Минском процессе будет лучше, чем Ирины Геращенко или Евгения Марчука.

«Но надо понимать, что Минск – неудачный формат», – резюмировал он.

Напомним, 3 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернул второго Президента Украины Леонида Кучмы в Минский процесс.

Леонид Кучма объяснил, почему согласился на предложение Владимира Зеленского принять участие в Трехсторонней контактной группе.

Добавим, пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала визит бизнесмена Виктора Пинчука в Администрацию Президента.

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