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Новости » Мир 3 июня, 2019, 12:11
Вблизи Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп. В настоящее время он направляется с государственным визитом в Великобританию.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением. Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.
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стрельбаБелый домновости мираСША
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2019-06-03 12:37 :45