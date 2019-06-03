Самая важная книга УНР: Елена Курило – «националистка»-еврейка, создавшая учебник украинского языка

В 1918 году, когда Украина вышла на новейшую историческую арену, она не имела ни своей грамматики, ни правописания. Тогда языковед еврейского происхождения Елена Курило взялась за первый учебник украинского языка для школ УНР. Впоследствии женщина ввела в язык такие ныне привычные термины, как «двигатель», «упругость» или «источник тока».

Журналисты проекта «Историческая правда с Вахтангов Кипиани» на телеканале ZIK собрали самые резонансные факты из жизни украинской языковой исследовательницы.

Украинский язык Елена Курило впервые услышала уже во взрослом возрасте. Раньше не имела к нему никакого отношения – родилась в еврейской семье на западе Беларуси, в детстве переехала в Варшаву.

Значительное влияние на исследовательницу оказали труды ее преподавателя Евгения Тимченко, посвященные описанию различных явлений украинского языка. За несколько лет под его опекой Елена в совершенстве выучила украинский.

В 1918-м для школ УНР Елена Курило подготовила учебник украинского языка. До этого времени украинский не имел ни своего правописания, ни грамматики.

Учебник стал бестселлером – «Начальная грамматика по украинскому языку» имела огромное количество переизданий.

В 1920 году Курило выпустила еще одну книгу – «Внимание к современному украинскому литературному языку». Она стала одной из самых популярных настольных книг украинцев.

Языковед предлагала заменить некоторые формы прилагательных, обращала внимание на несвойственность употребление пассивного состояния в украинском.

Пантелеймон Кулиш вспомнил Курило в своей пьесе «Мина Мазайло». Там один из героев заявлял, «что там мне Курило с курилятами?».

Книги Елены Курило печатали и после поражения УНР. В период советской «украинизации», с 1923 года, было издано около 100 украинских терминологических словарей. Туда вводили понятие из науки, техники и государственного управления.

Курило предлагала отделять научный украинский от иноязычных заимствований в пользу народной терминологии. Ездила в языковедческие экспедиции по всей Украине, чтобы исследовать, как люди называют научные явления в повседневной жизни.

Курило обвинили в буржуазном национализме и несколько месяцев продержали в СИЗО. С того времени ни одна из ее работ не выходила в печать. Чтобы спастись, Елена с гражданским мужем Климентом Квиткой впопыхах покинули Киев и сбежали в Москву.

В 1934 - м Квитку арестовывали и сослали в Караганду. Елена посещала его, и, чтобы поддержать, жила в городе 15 дней. Через 3 года – в 1937-м – это стало основанием для ареста. По версии следствия, тогда языковед вела тайные переговоры с Клименом и другим осужденными.

5 октября 1938-го Елену Курило осуждают на 8 лет ссылки и, как и Климента, этапируют в Караганду. Специалисты подозревают, что в 46-м по помощь Курило, которой было запрещено покидать предыдущее место ссылки, обращалась к Бажану. Однако тот ничего не ответил.

На волю Курило вышла через 8 лет – в 1946-ом. С того времени дальнейшая ее судьба неизвестна.

Как сообщалось, сегодня, 3 июня, вступил в силу новое украинское правописание.

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