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Новости » Курьезы 3 июня, 2019, 12:18
«Васька проголодался»: В Киевском супермаркете кот лакомился мясом прямо из холодильника

В одном из супермаркетов Киева кот лакомился мясом, сидя прямо под стеклянной витриной-холодильником.

Пользователи сети выложили видео курьезного инцидента в YouTube, пишет РБК-Украина.

«Чрезвычайное происшествие» произошло в воскресенье, 1 июня, в магазине «Велика кишеня» на Печерске.

На видео, снятом довольно близко, можно увидеть, что животное не стесняясь покупателей, лакомилось мясом. Правда, позже кота все же вспугнули, и он скрылся в неизвестном направлении».

 

Пользователи сожмереж с юмором отнеслись к этому событию. «Васька проголодался», «для чего было палить кота?», «главное, чтобы кот не стал следующим», – пишут люди.
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2019-06-03 12:38 :42