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Новости » События 3 июня, 2019, 21:13
В столкновениях возле Одесского медуниверситета пострадали 28 человек

В результате столкновений под Одесским национальным медицинским университетом пострадали 28 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, 26 человек получили амбулаторную медицинскую помощь. Еще двое, в том числе ребенок, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Одесский центр экстренной медицины и медицины катастроф.

В пресс-службе полиции области сообщили, что во время конфликта телесные повреждения получил полицейский.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Добавим, в отдел полиции доставлен 51 человек.

Напомним, полиция Одессы задержала около полусотни молодых людей, принимавших участие в сегодняшней сутолоке возле Одесского медуниверситета, которую правоохранители связывают со срывом заседания наблюдательного совета ВУЗа.
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полицияОдессаМЗновости УкраиныОдесский медицинский университет
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2019-06-03 21:46 :14