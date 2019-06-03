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Новости » Киев 3 июня, 2019, 11:31
В Киеве три тысячи людей бежали «под дождем» разноцветных красок холи

В Киеве состоялся шестой разноцветный забег «Kyiv Color Run 2019».

Участники забега стартовали от Троицкой площади, пишет Укринформ.

Перед стартом каждый участник получил специальную белую футболку, стартовый номер и пакет индийской краски холи.

По информации организаторов, в забеге приняли участие три тысячи человек, которые преодолели на выбор 3 или 6 километров дистанции под музыкальное сопровождение и под «дождем» разноцветных красок холи.

После окончания забега участников ждала церемония награждения в номинациях за лучший костюм и самую большую команду.

Color Run основано в Украине в 2014 году командой Киевского бегового клуба KM Running club».
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