В КНДР раскритиковали желание премьера Японии встретиться с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе раскритиковал желание премьер-министра Японии Синдзо Абэ встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Команда Абэ говорит о «готовности к переговорам на высшем уровне без предварительных условий», при этом безумно нанося вред КНДР, что является верхом наглости», – заявил представитель комитета в интервью ЦТАК, передает Интерфакс-Украина.

Он прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно, который сказал, что международное сообщество снимет санкции с КНДР, если Пхеньян примет правильное решение.

«Несмотря на то, что в Японии нет способного человека, жаль, что такое низкосортное существо с острыми и неприятными чертами лица, как Коно, который всегда делает неосторожные и отвратительные замечания, служит министром иностранных дел», – сказал пресс-секретарь. Он добавил, что «бесполезно кричать об улучшении отношений, если Япония не откажется от своего ложного характера».

В начале мая премьер-министр Японии заявил в интервью газете Sankei Shimbun: «Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я не встречусь с господином Кимом (Ким Чен Ыном – ИФ). Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор».

С тех пор правительство Абэ не начало делать примирительных жестов в отношении Пхеньяна, так же, как и КНДР не показало никаких признаков сближения с Японией.

В частности, выступая 1 июня на полях Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) «Шангри-ла диалог» в Сингапуре, министр обороны Японии Такеси Івая обвинил КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН.

«Запуск Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в начале мая, нарушил соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», – сказал он.

«Мы должны напомнить себе о неоспоримый факт, что не произошло существенных изменений в ядерном и ракетном потенциале Северной Кореи», – добавил Ивая.

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