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Новости » Мир 3 июня, 2019, 11:04
В Албании требуют отставки премьера: 13 пострадавших в результате столкновений

Тысячи сторонников оппозиции в воскресенье вышли на улицы албанской столицы Тираны, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы.

Об этом сообщает DW.

«В результате столкновений с правоохранителями получили ранения 10 полицейских и трое протестующих», – говорится в сообщении.

«Рама, уходи», – выкрикивали демонстранты, бросая в правоохранителей петарды, камни и дымовые бомбы несмотря на призывы организаторов протестной акции воздержаться от насилия. Посольство США в Албании осудило такие действия протестующих и призвал оппозицию к диалогу с властью.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Тиране, также осудил насилие. «Политическое насилие противоречит нашим демократическим ценностям. Это абсолютно неприемлемо», – сказал он.

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Протесты в Албании начались в феврале 2019 года. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки Рамы, который занимает должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее главу обвиняют в фальсификации результатов выборов и коррупции. В конце февраля более 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста.
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