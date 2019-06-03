«Укрзализныця» может переплатить за смазочные материалы минимум 150 млн грн, – СМИ

В 2019 году «Укрзализныця» планировала закупить масел на более 500 млн гривен. Ожидаемая цена закупок по всем позициям в среднем превышала рыночную на 56%. При этом в последние годы в тендерах участвуют только 2 фирмы, других УЗ отсеивает процедурами допуска.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на Зеркало недели.

Уже 3 года в 99% тендерных закупках смазочных материалов для «Укрзализныци» выигрывают только 2 учасника – бердянский «Агринол», который связывают с депутатом группы «Воля народа» Александром Пономаревым, и столичный КСМ – близкий к Александру Грановскому, который недавно покинул ряды Блока Петра Порошенко.

Ежегодно государственный монополист потребляет масел на сотни миллионов гривен. Большинство потребляемой продукции «Укрзализныци» – старые ГОСТовские масла, наиболее массовыми из которых являются марки М-14В2, М-14Г2ЦС и М-10Г2К. На них приходится 75% от общего объема смазочных материалов, закупаемых компанией.

Несмотря на то, что указанные масла можно купить у десятка различных производителей, на тендерах участвуют только 2 игрока, поскольку «Укрзализныця» требует специфическую документацию.

Проанализировав закупки, издание сообщило, что наиболее ходовое масло М-14В2 стоит 28300 грн за тонну, тогда как «Укрзализныця» была готова закупать его в апреле по 37474 грн. То есть, на 32,4% дороже. Вторая популярная марка М-14Г2ЦС предлагалась на рынке в среднем по 33500 грн/т, а перевозчик был готов платить на 28,3% дороже – 43 163 грн/т.

Учитывая, что в ближайшее время госкомпания «Укрзализныця собирается провести тендер на 500 млн гривен, переплатит минимум 150 млн гривен.

Как сообщалось ранее, в «Укрзализныце» обнаружили неправомерное растрату более 50 млн грн.

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