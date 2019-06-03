live
Aнонси
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
4 июня, вторник
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
4 июня, вторник
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
5 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Экономика 3 июня, 2019, 15:57
«Укрзализныця» может переплатить за смазочные материалы минимум 150 млн грн, – СМИ

В 2019 году «Укрзализныця» планировала закупить масел на более 500 млн гривен. Ожидаемая цена закупок по всем позициям в среднем превышала рыночную на 56%. При этом в последние годы в тендерах участвуют только 2 фирмы, других УЗ отсеивает процедурами допуска.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на Зеркало недели.

Уже 3 года в 99% тендерных закупках смазочных материалов для «Укрзализныци» выигрывают только 2 учасника – бердянский «Агринол», который связывают с депутатом группы «Воля народа» Александром Пономаревым, и столичный КСМ – близкий к Александру Грановскому, который недавно покинул ряды Блока Петра Порошенко.

Ежегодно государственный монополист потребляет масел на сотни миллионов гривен. Большинство потребляемой продукции «Укрзализныци» – старые ГОСТовские масла, наиболее массовыми из которых являются марки М-14В2, М-14Г2ЦС и М-10Г2К. На них приходится 75% от общего объема смазочных материалов, закупаемых компанией.

Несмотря на то, что указанные масла можно купить у десятка различных производителей, на тендерах участвуют только 2 игрока, поскольку «Укрзализныця» требует специфическую документацию.

Проанализировав закупки, издание сообщило, что наиболее ходовое масло М-14В2 стоит 28300 грн за тонну, тогда как «Укрзализныця» была готова закупать его в апреле по 37474 грн. То есть, на 32,4% дороже. Вторая популярная марка М-14Г2ЦС предлагалась на рынке в среднем по 33500 грн/т, а перевозчик был готов платить на 28,3% дороже – 43 163 грн/т.

Учитывая, что в ближайшее время госкомпания «Укрзализныця собирается провести тендер на 500 млн гривен, переплатит минимум 150 млн гривен.

Как сообщалось ранее, в «Укрзализныце» обнаружили неправомерное растрату более 50 млн грн.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
УкрзализныцяУкраинатендер
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-03 17:36 :41