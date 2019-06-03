Украинские синхронистки завоевали две награды на соревнованиях в Барселоне

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевали золотую медаль во время соревнований Мировой серии FINA в испанской Барселоне.

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины на своей странице в Twitter.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли золотые медали в соревнованиях дуэтов.

Кроме того, украинская сборная показала второй результат и завоевала «серебро» в групповых соревнованиях.

Добавим, что суперфинал Мировой серии по синхронному плаванию состоится с 14 по 16 июня в Будапеште (Венгрия).

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