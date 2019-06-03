live
Aнонси
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
4 июня, вторник
Є.Фірсов, П.Кухта, А.Шкрум, О.Солонтай у ток-шоу неДЕБАТИ, 04.06.19 о 21:35
Є.Фірсов, П.Кухта, А.Шкрум, О.Солонтай у ток-шоу неДЕБАТИ, 04.06.19 о 21:35
4 июня, вторник
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
Олег Синютка у хард-ток-шоу Drozdov, 04.06.2019 о 23:00
4 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Спорт 3 июня, 2019, 23:12
Украинские синхронистки завоевали две награды на соревнованиях в Барселоне

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевали золотую медаль во время соревнований Мировой серии FINA в испанской Барселоне.

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины на своей странице в Twitter.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли золотые медали в соревнованиях дуэтов.

Кроме того, украинская сборная показала второй результат и завоевала «серебро» в групповых соревнованиях.

Добавим, что суперфинал Мировой серии по синхронному плаванию состоится с 14 по 16 июня в Будапеште (Венгрия).

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
НОК УкраиныСборная Украины по синхронному плаваниюСинхронное плавание Кубок мирановости спорта
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-04 01:31 :10