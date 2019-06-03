Украинские шпажистки стали серебряными призерами молодежного Евро-2019

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Инны Бровко, Анны Деркач, Дарьи Варфоломеевой и Влады Харьковой заняла второе место на чемпионате Европы-2019 среди молодежи U-23, который проходит в болгарском Пловдиве.

Украинки получили третий номер посева, благодаря чему стартовали сразу в 1/4 финала. На этой стадии наши фехтовальщицы оказались сильнее эстонок, победив соперниц со счетом 45:30, сообщает nffu.org.ua.

В следующем же бою Бровко, Харькова, Варфоломеева и Деркач в напряженном противостоянии выиграли у Польши. Перед выходом на дорожку последней пары, Инны Бровко и Анны Мрошчак украинские шпажистки уступали четырьмя уколами – 33:37. Инна сумела за время поединка с Мрошчак не только сократить разрыв, но и привести команду к победе – украинка нанесла 12 уколов против пяти у польки. Поэтому наша команда выиграла со счетом 45:42.

В финале наша сборная не смогла сломить сопротивление итальянок. В середине встречи итальянская команда стала понемногу создавать задел, отрываясь от наших спортсменок, и по итогу боя обыграла их с преимуществом в 13 пунктов – 42:29.

Таким образом Деркач, Бровко, Варфоломеева и Харькова стали вторыми и принесли Украине первую медаль континентального первенства в Болгарии.

Добавим, что тройку призеров в этом виде программы Евро-2019 дополнили венгерки, которые завоевали «бронзу» в «малом» финале с польками.

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