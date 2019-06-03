Украине нужна комплексная реконструкция жилых кварталов, – эксперт

В Украине не только жилье, но и инфраструктура квартальных районов нуждается в реконструкции. Это и школы, и детские сады и даже транспортная развязка.

Об этом в эфире проекта «Злой дом» на телеканале ZIK заявил директор ГП Украинский государственный институт проектирования городов Иван Шпилевский.

«При разработке любой градостроительной документации по населенному пункту – будь то генплан, детальный план территории – обязательно определяются территории, которые подлежат реконструкции», – отмечает эксперт.

Первый критерий – это техническое состояние жилых домов, рассказывает директор ГП Украинский государственный институт проектирования городов.

«С каждым годом он, к сожалению, ухудшается. Даже если техническое состояние неплохое, все равно есть четкие санитарные требования. Жители очень часто ими пренебрегают», – говорит Иван Шпилевский.

Также существует проблема несоответствия социальной инфраструктуре, говорит директор ГП " Украинский государственный институт проектирования городов.

«Почему все думают, что нужно сносить только жилье. Однако, на самом деле, вопиюще востребованной является комплексная реконструкция. Это касается инженерно-транспортной инфраструктуры, социальных объектов. Когда мы определяем такие кварталы – разрабатывается проектная документация. Может случиться даже так, что все дома будут подлежать сносу», – добавляет эксперт.

Напомним, заместитель министра регионального развития, строительства, ЖКХ Лев Парцхаладзе рассказал, сколько в среднем квадратных метров жилья приходится на одного человека в Украине.

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