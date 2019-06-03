Тука не верит в успешность переговоров с россиянами даже при участии Кучмы

Я не разделяю оптимистичные настроения, которые появились после возвращения Леонида Кучмы в трехстороннюю контактную группу. Дело в том, что стартовые позиции РФ делают невозможным общение.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Георгий Тука.

Господин Тука поздравил Леонида Кучму с возвращением в трехстороннюю контактную группу и считает его профессиональным, проукраинским, авторитетным человеком.

«Мы неоднократно общались во время его пребывания в составе Минской трехсторонней группы. Но я не могу разделять оптимистичные настроения, которые появились после этого заявления», – отметил заместитель министра.

В частности, по его словам, в РФ существуют три фундаментальные тезисы с которых могут начаться переговоры: никакого НАТО, ЕС и вопрос Крыма закрыт навсегда. Таким образом, по его мнению, эти стартовые позиции делают невозможным общение.

«Они называют это начать с чистого листа. Я думаю, что пока не изменятся стартовые позиции РФ любые переговоры не принесут хоть какие-то положительные результаты», – убежден Тука.

Как сообщалось, Президент Зеленский назначил экс-президента Кучму главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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