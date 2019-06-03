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Новости » Политика 3 июня, 2019, 23:20
ЦИК зарегистрировала еще 11 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты для участия в парламентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Во время заседания ЦИК большинством голосов (14 из 15 присутствующих) приняла решение о регистрации еще 11 кандидатов в депутаты: Клопотовского В.П. – в ОИО № 16, Ефименко А.А. – в ОИО № 27, Шпенова Д.Ю. – в ОИО № 37, Г Сольвара Р.М. – в ОИО № 91, Жукотанского А.В. – в ОИО № 93, Лучкова Е.П. – в ОИО № 100, Фельдмана О.Б. – в ОИО № 174, Хланя С.В. – в ОИО № 185, Дубовика Е.В. – в ОИО № 191, Ничипоренко В.М. – в ОИО № 199, Хилько А.А. – в ОИО № 219.

Таким образом, по состоянию на 3 июня Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения.

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ЦИКпарламентские выборыновости Украиныновости политики
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