Силовики из Крыма возглавили ВМС и Нацгвардию – как их можно обвинять в «предательстве»? – Могилев

Бывшие командующие береговой обороны, внутренних войск в Крыму сейчас имеют высокие должности на территории Украины, поэтому говорить об их «предательстве» или «измену» их подчиненных нельзя.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил председатель Совета министров Автономной Республики Крым в 2011 – 2014 годах Анатолий Могилев.

Комментируя заявление бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова относительно предателей в рядах силовиков в Крыму, которые быстро разбежались, Анатолий Могилев отметил, что господин Турчинов ранее возглавлял СБУ, поэтому ему хорошо известен алгоритм введения военного положения.

«Никаких мер для этого он не предпринял», – заявил бывший председатель Совета министров АРК.

Что же о силовиках на территории Крымского полуострова, Анатолий Могилев напомнил, что бывшие командующие береговой обороны, внутренних войск в Крыму сейчас имеют высокие должности на территории Украины.

«Вот смотрите, во главе всегда командующий. Есть командующий береговой обороны или всеми силами в Крыму генерал Воронченко, теперь уже адмирал. Он сейчас командующий Военно-морского флота Украины. Можно его обвинять в какой-то измене? Наверное, нет, хотя он был командующим, который мог давать приказы. Командующий внутренних войск в Крыму в то время – генерал Балан. На сегодня исполняет обязанности руководителя Нацгвардии Украины. Вот два генерала, возглавлявшие вооруженные силы в Крыму, и оба сейчас достойно служат на территории Украины», – отметил Анатолий Могилев.

Поэтому обвинять их и их подчиненных в чем-то нельзя, подчеркнул он.

«Более того, генерал Замана, который вышел из тюрьмы, тоже говорит, что он считает, что Вооруженные силы вполне могли противостоять агрессии», – сказал Анатолий Могилев.

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