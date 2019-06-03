Суд в Гааге сегодня начинает публичные слушания по делу «Украина против РФ»

Международный суд в Гааге 3 июня начинает публичные слушания по делу «Украина против РФ».

Суд рассмотрит вопрос о нарушении Россией конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации, передает Радио Свобода.

Слушания будут включать несколько раундов устных аргументов. Первый раунд начнется с выступления России в 10:00. 4 июня в суде выступят представители Украины.

Второй раунд устных аргументов запланирован на 6 июня, снова первыми выступят представители России, а 7 июня свои аргументы предоставит Украина.

Слушания будут транслироваться на сайте суда.

Напомним, перед началом слушаний в Международном суде ООН в Гааге по делу «Украина против России» о финансировании терроризма и расовой дискриминации МИД России сообщило, что не признает юрисдикцию этого суда.

16 января 2017 года Украина начала дело в Международном суде ООН против Российской Федерации «в связи с ее многочисленными и систематическими нарушениями Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

12 июня 2018 года Украина подала меморандум, который описывает и доказывает все нарушения конвенции со стороны России.

12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, более 13 тысяч человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». Россия также утверждает о «законности» захвата Крыма.

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