Суд в Гааге: Россия подает аргументы двухлетней давности и называет Майдан «мятежом»

Позиция РФ по делу по иску Украины в Международном суде ООН, которая сегодня была представлена в Гааге, не отличается от аргументов двухлетней давности.

Как сообщает Европейская правда, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после сегодняшнего заседания.

«Сегодня мы услышали российскую позицию и в принципе нет ничего нового по сравнению с тем, что мы слышали два года назад. Они только расширили свою презентацию, а остальное было ожидаемым», – сказала Зеркаль.

Она отметила, что это обычная попытка затянуть судебное разбирательство. «Суд должен определиться еще раз, чтобы россияне это услышали. Это типичная их позиция, они продолжают называть революцию мятежом, продолжают рассказывать о гражданской войне. Ничего нового мы не услышали», – сказала Зеркаль.

Завтра Украина в течение трех часов будет представлять свои контраргументы, затем состоится второй раунд выступлений обеих сторон.

Ранее Зеркаль заявляла, что поданные Россией возражения РФ по иску Украины к Международного суда ООН направлены на то, чтобы запутать и извратить дело.

Напомним, 10-14 июня Постоянный третейский суд в Гааге проведет первые слушания в арбитраже Украины против России относительно нарушения Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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