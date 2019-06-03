Стало известно, когда Рада сможет рассмотреть изменения в законе о публичных закупках

Народные депутаты Украины могут рассмотреть проект закона относительно изменений в законе о публичных закупках уже в четверг, 6 июня, в случае, если представитель Президента будет настаивать на безотлагательном рассмотрении.

Об этом сообщила член Комитета по вопросам экономической деятельности Виктория Пташник, сообщает УНН.

«По процедуре, этот законопроект не потерян, он просто не включен в повестку дня сессии. Это значит, что он не был отклонен, он просто не рассматривался. Его надо включить в повестку дня сессии и затем рассматривать в первом чтении, если действительно Президент будет настаивать на его принятии, но я пока что не видела, чтобы он настаивал... У нас следующая неделя-пленарная, то есть теоретически этот проект можно было бы рассмотреть в следующий четверг. Как раз когда истечет срок для подачи альтернативных законопроектов и Президенту не придется нарушать Регламент ВРУ», – отметила Пташник.

По ее словам, Комитет по вопросам экономической деятельности не пришел к соглашению относительно этого законопроекта, поскольку рассматривал его в день представления, когда еще не истек 14-дневный срок, определенный для представления альтернативных законопроектов, поэтому проект закона был вынесен в сессионный зал. Там также не нашлось голосов для включения его в повестку дня.

Как пояснила нардеп, законопроект писался в Администрации Президента ночью, и вместо того, чтобы предложить изменения в заключительных положений Закона о публичных закупках и упростить процедуру закупок, как исключение из-за нехватки времени, только для этих выборов, почему-то пошли путем упрощения порядка закупок для проведения всех следующих очередных выборов.

Также, по ее словам, сейчас позиция МЭРТ заключается в том, что проблему дефицита времени для проведения тендеров можно решить путем проведения отдельных закупок под каждый участок, чтобы они подпадали от критерии допороговых, как это происходило во время выборов Президента. Однако насколько это будет отвечать действующему закону надо анализировать дополнительно.

Напомним, в ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам Центральная избирательная комиссия объявила уже 13 процедур закупок, сроки которых выходят за рамки сроков подготовки к выборам.

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