Состояние мальчика, в которого стреляли полицейские, крайне тяжелое, – врач

Состояние 5-летнего мальчика, которого в Переяслав-Хмельницком ранили правоохранители, – крайне тяжелое. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

Об этом во время брифинга заявил главный врач Киевского городского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук, сообщает Укринформ.

«Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживаются с помощью медикаментов», – сказал врач.

Он подчеркнул, что травма – тяжеленная, с повреждением одного из полушарий мозга.

«В соответствии с медицинскими протоколами и стандартами НАТО, у ребенка – боевая травма. Выполнено повторное оперативное вмешательство: удаляется гематома, часть черепа. Эта травма такая, на которую реагируют все органы, также подключается полиорганная недостаточность (она очень тяжело переносится)», – сообщил Гончарук.

По его словам, пуля, которой был ранен ребенок, остается в мозгу, доставать ее, по мнению нейрохирургов, нецелесообразно.

«Наша задача – спасти жизнь ребенку. Тяжесть травмы такова, что делать прогнозы глупо. Мы максимально используем все, чтобы спасти жизнь ребенку. Мы сделали максимальный объем оперативного вмешательства, сейчас задача – стабилизировать состояние», – отметил Гончарук.

Как сообщалось, 31 мая в реанимационное отделение КНП «Переяслав-Хмельницкая ЦРБ» доставили мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутри-мозговой гематомы, перелома височной кости.

Полицейские установили, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

В пресс-службе ГБР уточнили, что в связи с проведенным оперативным вмешательством медработников было установлено наличие у мальчика проникающих огнестрельных повреждений головы.

В полиции отмечали, что принятыми мерами следователей и оперативных сотрудников полиции удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.

Двое подозреваемых в ранении 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК. Это полицейские, которые во время совершенного, находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

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