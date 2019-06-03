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Новости » Политика 3 июня, 2019, 16:44
СМИ сняли, как Пинчук ездил на переговоры к Зеленскому

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

Об этом 3 июня сообщают журналисты Схемы: коррупция в деталях.

«Около 19 часов вечера пятницы автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения», – отметили журналисты.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Также автомобиль сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы возле тех самых ворот АП Зеленского замечали во вторник 28 мая.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

«Схемы» отправили запрос на имя президента Зеленского и Пинчука с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и какие договоренности были достигнуты.

Редакция «Схем» обещает опубликовать их, как только появится ответ.

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Администрация ПрезидентаВладимир ЗеленскийВиктор Пинчукновости Украиныновости политики
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2019-06-03 17:36 :34