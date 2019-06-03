СМИ сняли, как Пинчук ездил на переговоры к Зеленскому

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.
Об этом 3 июня сообщают журналисты Схемы: коррупция в деталях.
«Около 19 часов вечера пятницы автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения», – отметили журналисты.
Также автомобиль сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы возле тех самых ворот АП Зеленского замечали во вторник 28 мая.
«Схемы» отправили запрос на имя президента Зеленского и Пинчука с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и какие договоренности были достигнуты.
Редакция «Схем» обещает опубликовать их, как только появится ответ.
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