СМИ: Бой Александра Усика с Энтони Джошуа откладывается на неопределенный срок

Сенсационное поражение от британского боксера Энтони Джошуа в бою с мексиканцем Энди Руисом, после которой он лишился своих титулов WBA, WBO, IBF, IBO, практически поставило крест на перспективах организации в этом году его поединка с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

Команды Джошуа и Усика почти договорились о подписании контракта на бой, который должен состояться в ноябре. За этот поединок Усик мог получить гарантированный гонорар с 5 миллионов долларов, а сам бой планировалось провести в Британии.

И теперь ситуация в корне изменилась, сообщает sportarena.com. Во-первых, сейчас у Джошуа на повестке дня – реванш с Руисом. Такую опцию включили в контракт на бой британца, о чем заявил промоутер теперь уже экс-чемпиона Эдди Гирн.

Во-вторых, проиграв Руису, Джошуа лишился пояса Всемирной боксерской организации (WBO), согласно правилам которой, чемпион при переходе в более высокий дивизион получал первоочередное право на титульный бой.

В-третьих, в плане зрительского интереса и доходов реванш Руиз – Джошуа выглядит значительно привлекательнее, нежели бой британца с Усиком. Правда, при условии проведения поединка в Мексике или Великобритании. По неофициальным данным, большого зрительского интереса в США поединок Джошуа – Руис не вызвал: организаторам не удалось собрать аншлаг на арене.

Напомним, следующий свой бой Александр Усик, который сейчас восстанавливается после травмы, скорее всего, проведет в октябре или ноябре.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.