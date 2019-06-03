Сестры Музычук проиграли свои партии третьего тура турнира претенденток

В столице Татарстана Казани продолжается турнир претендентов на матч за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин.

Сегодня, 3 июня – выходной, а накануне выпускницы Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Мария и Анна Музычук играли черными фигурами и проиграли свои партии третьего тура: Мария – грузинке Нано Дзагнидзе, Анна – китаянке Тань Чжуньи, сообщает официальный сайт ЛГУФК.

Напомним, что в первом туре сестры Музычук сыграли между собой вничью. Во второй игровой день Анна уступила Нано Дзагнидзе, а Мария – сыграла вничью с Тай Чжуньи. Сегодняшний день отдыха на турнире должен пойти на пользу нашим шахматисткам и они с новыми силами продолжат турнир. Завтра, 4 июня, в четвертом туре Анна Музычук встретится с россиянкой Алєксандрой Горячкиной, а Мария – с уроженкой Львова Екатериной Лагно, которая уже несколько лет выступает за Россию.

Интересно, что в третьем туре не было зафиксировано ни одной ничьей. Все шахматистки умело использовали преимущество белых фигур и победили: Александра Горячкина – Екатерину Лагно, Валентина Гунина – Александру Костенюк, Нано Дзагнидзе – Марию Музычук, Тань Чжуньи – Анну Музычук.

Итак, после трьоох туров лидируют Дзагнидзе и Горячкина – по 2,5 балла; Тань Чжуньи – 2; Гунина – 1,5; М. Музычук, Лагно и Костенюк – по 1, А. Музычук – 0,5.

Напомним, что согласно регламенту соревнований каждая шахматистка сыграет с каждым по две партии разным цветом. Лишь победительница турнира получит право сыграть матч за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая. Заключительный, 14-й тур запланирован на 17 июня.

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