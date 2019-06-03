Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты

В пункте пропуска «Пески» в Харьковской области пограничники обнаружили две монеты прошлого и позапрошлого века, которые пытался вывезти с территории Украины гражданин Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Отмечается, что в вышеуказанный пункт пропуска на выезд из Украины автомобилем «KIA» в качестве пассажира следовал гражданин Российской Федерации 1990 года рождения.

Фото: dpsu.gov.ua

«Во время прохождения погранично-таможенного контроля в личных вещах мужчины, с помощью металлоискателя, обнаружены две монеты. Одна – из металла серебристого цвета – «3 коп ъ йки» 1916 года выпуска и еще одна – из металла желтого цвета «1/2 коп ъ йки», датированная 1897 годом, которые, возможно, имеют культурную и историческую ценность», – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники изъяли монеты и передали на экспертизу. Работники фискальной службы составили протокол о нарушении таможенных правил.

Фото: dpsu.gov.ua

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