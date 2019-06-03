Провокационное видео об аннексии Буковины Румынией создано выходцами из РФ, – Тука

Авторами видео захвата Румынией территории Буковины после начала широкомасштабной войны России стали выходцы из Российской Федерации.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, информирует Прямой.

«Насколько я понимаю авторы этой агитки – выходцы из РФ. Откровенно говоря, я ожидал более действенной реакции от правительства Молдовы, потому что Украина реагирует адекватно. Такие провокационные видео могут вызвать реакцию среди наших соседей, среди которых есть сторонники восстановления великой румынской империи. Я не думаю, что это может выйти на самый высокий уровень, но спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины должны сотрудничать, потому что это вредит всем трем странам», – сказал он.

Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос созвал совещание с руководством МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ по поводу провокационного видео на котором Румыния аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

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