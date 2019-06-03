Прокуратура будет просить о домашнем аресте для полицейских, которые, предположительно, ранили ребенка на Киевщине, – Мартыненко

В больнице города Переяслав-Хмельницкий в голове 5-летнего мальчика медики обнаружили пулю. То, что ребенок не просто упал и разбил голову, установили также и следователи Национальной полиции. Дальше дело они передали в Государственне бюро расследований. Но и прокуратура будет просить о содержании подозреваемых под домашним арестом.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK говорил председатель Общественного совета при МВД Украины Владимир Мартыненко.

«Сейчас дело о ранении ребенка расследует Государственное бюро расследований, соответственно, оно и занимается этим делом. Однако, прокуратура будет просить точно о домашнем аресте, потому что 128 статья как раз предусматривает такую меру пресечения», – сказал Мартыненко.

Он подчеркнул, что не хочет комментировать работу следственных ГБР, поскольку нет информации о доказательствах. Но уверен, что громкость дела даст возможность установить все обстоятельства.

«Я уверен, что есть огромное внимание украинского общества к этому событию. И это тоже поможет правильно квалифицировать и самое главное правильно избрать меру пресечения, а впоследствии определить и наказание», – прокомментировал он.

По его словам, задержание подозреваемых осуществляла Национальная полиция, а дальше уже передали дело в Государственное бюро расследований. Но то, что ребенок не просто упала и разбила голову, установили следователи Нацполиции, как и сообщали об этом в ГБР.

«Дети гуляли и один из мальчиков упал и ударился головой. Когда его привезли в больницу, определили, что в голове есть посторонний предмет. В процессе расследования определили, что есть стреляные гильзы и не только. Поэтому дальше уже было сообщение относительно того, что расследование проводит следственно-оперативная группа, которая вышла на этих людей, которым и вручили подозрение. Согласно УПК, в течение трех суток должно состояться судебное заседание от момента вручения подозрения. Но у меня есть надежда, что суд будет определять меру пресечения уже сегодня», – добавил Мартыненко.

Напомним, 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой ЦРБ» доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости. В больнице У ребенка обнаружили пулевое ранение и его направили в медучреждение Киева.

Сейчас основная версия, что ребенка случайно ранили сотрудники полиции, которые в нетрезвом состоянии в нерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик.

Впоследствии двух полицейских, подозреваемых в ранении ребенка в Переяслав-Хмельницком, задержали. С ними провели первоочередные следственные действия и все собранные доказательства и показания передали по подследственности в ГБР.

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