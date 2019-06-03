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Новости » Политика 3 июня, 2019, 20:22
Представители оборонных ведомств Украины и США обсудили закупку военной техники

Представители оборонных ведомств Украины и США обсудили вопросы реформирования ВСУ и повышение прозрачности в обеспечении армии вооружением и военной техникой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сегодня, 03 июня, в Киеве состоялась встреча временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Ивана Руснака с американской делегацией во главе со стратегическим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером. Во время встречи стороны обсудили вопросы реформирования и повышения эффективности и прозрачности процедур обеспечения Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой, в том числе с учетом предоставления оборонному ведомству Украины права осуществлять прямые закупки по импорту. Речь шла также о реализации закупки ВВТ по программе Правительства США «Международные военные продажи», а также относительно дальнейшего сотрудничества стран в военно-технической сфере», – говорится в сообщении.

Информируют также, что это первый визит господина Винтера в Украину в качестве назначенного стратегического советника по вопросам реформирования оборонной промышленности.
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