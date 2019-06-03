Порошенко обратился к Зеленскому накануне его визита в Брюссель

Завтра, 4 июня, состоится первый визит новоизбранного президента в столицу Европейского Союза – Брюссель. Пятый президент Петр Порошенко обратился по этому поводу к Владимиру Зеленскому.

Соответствующее обращение Порошенко обнародовал в Facebook.

«Завтра состоится очень важное и символичное событие – первый визит новоизбранного президента в столицу Европейского Союза – Брюссель. Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому что у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украину на самом деле пытались вернуть в Российскую империю.

Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки: четыре союзы Украины и ЕС – энергетический, цифровой, таможенный, а главное – подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Потому что членство в НАТО – это безопасность для страны и для гражданина, это есть мир на условиях Украины. А членство в ЕС – это соблюдение прав человека и благополучие каждого украинца. И это основа программы партии «Европейская солидарность». Мы будем бороться за то, чтобы реализовать этот план. Завтра важный день. Поэтому я желаю удачи и Украине, и ее Президенту», – подчеркнул Порошенко.

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