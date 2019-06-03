Под МВД в Киеве собралась толпа, возмущенная убийством ребенка полицейскими

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собираются возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.
Об этом сообщает Украинская правда с места события.
По ее словам, сейчас под МВД уже около 100 активистов и более десятка журналистов.
Позже активисты начали жечь файеры.
Сбор людей происходит через социальные сети. Один из призывов прийти под МВД разместил в Facebook координатор С14 Сергей Мазур.
«В 21:00 акция под МВД. Чтобы пьяные менты из Переяслава понесли наказание за убитого 5-летнего мальчика», – пишет он.
Зовет неравнодушных и народный депутат Елена Сотник.
«В 21:30 сегодня неравнодушные соберутся под стенами МВД на Богомольца,10! Чтобы дать четко понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц... Приходите!» – призывает она.
Фото: Эльдар Сарахман/УП