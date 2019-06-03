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Новости » События 3 июня, 2019, 21:36
Патрульным, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, переквалифицировали подозрение

Прокуроры Киевской областной прокуратуры переквалифицировали подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, на умышленное убийство.

Об этом написал Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией содеянного ими преступления на 2 ч. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском суде города Киева утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Сегодня Луценко подписал письмо на имя министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием уволить с должности руководителя райотдела полиции.

Напомним, в киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл, который получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе-Хмельницком Киевской области.
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полициядетиубийствоновости УкраиныПереяслав-Хмельницкий
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2019-06-03 21:46 :12