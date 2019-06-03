Патрульным, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, переквалифицировали подозрение

Прокуроры Киевской областной прокуратуры переквалифицировали подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, на умышленное убийство.
Об этом написал Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией содеянного ими преступления на 2 ч. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском суде города Киева утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
Сегодня Луценко подписал письмо на имя министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием уволить с должности руководителя райотдела полиции.
Напомним, в киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл, который получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе-Хмельницком Киевской области.