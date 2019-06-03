Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину

Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Об этом сообщает Укринформ.

В заседании приняли участие двое прокуроров, потерпевший – отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в соответствии со ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение соглашений остальных обвиняемых продолжается.

Как известно, Верховный суд 16 мая передал дело в отношении обвиняемых в нападении на Екатерину Гандзюк из Херсонского городского суда Херсонской области в Покровский районный суд Днепропетровской области, по месту прописки трех из пяти обвиняемых.

31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 30% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского – бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь на 15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тысяч 300 гривен. Залог внес адвокат Мангера.

25 апреля стало известно, что подозрение Мангеру изменили – на «заказ нанесение телесных повреждений».

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт относительно пятерых человек, которых подозревают в нападении на Гандзюк.

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