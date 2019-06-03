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Новости » События 3 июня, 2019, 20:30
Оккупанты били из минометов, ПРК и гранатометов, – штаб

С начала суток, 3 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг восемь раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды вблизи населенного пункта Новоселовка-2 – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, и возле города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; возле населенного пункта Каменка – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов.

Также враг совершил обстрелы вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем и стрелкового оружия возле населенного пункта Николаевка – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг четыре раза обстрелял позиции наших защитников: вблизи города Попасная – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле населенного пункта Новозвановка – из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

«На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», – говорится в сообщении.
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2019-06-03 21:47 :03